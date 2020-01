Rotes Kreuz : Blut spenden, Leben retten

Prüm (red) Der Ortsverein Prüm des Deutschen Roten Kreuzes verlegt seine Blutspende am Freitag, 31. Januar, wegen eines Wasserschadens in der Kaiser-Lothar-Realschule plus in die ehemalige Hauptschule in der Wandalbertstraße.

