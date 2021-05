Medizin : Blut spenden von Bollendorf bis Bettingen

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Eifel (red) Das Deutsche Rote Kreuz bietet folgende Blutspendetermine im Eifelkreis und im Vulkaneifelkreis an: Donnerstag, 20. Mai, 18 bis 21 Uhr, Bollendorf, Grundschule; Freitag, 21. Mai, 17.30 bis 21 Uhr, Gemeindehalle Irrel, und 16.30 bis 20.30 Uhr, Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm; Freitag, 28. Mai, 17 bis 20.30 Uhr, Gillenfeld, Schule (Mehrzweckhalle); Montag, 31. Mai, 17 bis 20.30 Uhr, Neuerburg, Stadthalle; Freitag, 4. Juni, 16.30 bis 20.30 Uhr, Kyllburg, Turnhalle der Grundschule, und 17 bis 20.30 Uhr, Bettingen, Jugendheim.

