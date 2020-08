Gesundheit : Blutspenden mit Anmeldung

Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Biersdorf am See Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende am Montag, 24. August, von 17 bis 20.30 Uhr im Bürgerhaus in der Langheck auf. Erstmals werden Spender nun gebeten, im Vorfeld eine Spendezeit zu vereinbaren. Termine können gebucht werden über die DRK-Blutspende-App, die Website www.spenderservice.net oder die Hotline 0800/1194911.