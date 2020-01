Rotes Kreuz : Blutspende in Bitburg

Bitburg (red) Das Deutsche Rote Kreuz bietet am Mittwoch, 29. Januar, in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr, den nächsten Blutspendetermin in Bitburg an. Treffpunkt für alle Spender ist im Europäischen Berufsbildungswerk, kurz Euro-BBW, in der Henry-Dunant-Straße 1.