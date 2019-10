Blutspende : Blut spenden in Bleialf

Bleialf (red) Der DRK-Blutspendedienst ruft für Freitag, 18. Oktober, von 17.30 bis 20.30 Uhr zur Blutspende in Bleialf auf. Die Aktion findet in der Realschule Plus, Im Brühl 3, in Bleialf statt. Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss.