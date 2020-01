DRK : Blutspende mit Imbiss in Badem

Badem (red) Der nächste Blutspendetermin in Badem ist am Donnerstag, 16. Januar. Wer spenden will, hat dazu von 17 bis 20.30 Uhr in der Gemeindehalle in der Hubert-Lux-Straße die Möglichkeit. Nach der Blutspende gibt es für alle Spender und Helfer einen Imbiss.

