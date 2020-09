Medizinische Versorgung : Blutspende und Typisierung in Hillesheim

Blutspende und Typisierung in Hillesheim

Hillesheim Nach mehr als sechs Monaten Corona-Pandemie sind Typisierungsaktionen für lebensrettende Stammzellspenden zur Rettung von Blutkrebspatienten immer noch nur sehr vereinzelt möglich.

Dabei fehlen aktuell mehr als 9000 neuregistrierte Spender im Vergleich zum Vorjahr. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Stefan-Morsch-Stiftung suchen deshalb an ausgewählten Blutspende-Terminen dringend Menschen, die sich auch als Stammzellspender registrieren lassen. Die nächste Möglichkeit im Vulkaneifelkreis besteht dazu am Freitag, 18. September, 16.30 bis 20.30 Uhr, in der Hillesheimer Grundschule, Lammersdorfer Straße 18a.