Gesundheit : Blutspende zum Jahresende

Bleialf Der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes macht am Freitag, 20. Dezember, halt in Bleialf. In der Realschule plus können dann erfahrene Spender aber auch Neulinge von 17.30 bis 20.30 Uhr Blut spenden.

