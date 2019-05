Soziales : Blutspenden, Leben retten

Bitburg/Schönecken (red) Nächste Gelegenheit zur Blutspende und Registrierung als Stammzellenspender ist am Mittwoch, 5. Juni, 16.30 bis 20.30 Uhr, im Europäischen Berufsbildungswerk in der Henry-Duant-Straße 1 in Bitburg.

