Gesundheit : Blut spenden im Euro-BBW

Bitburg Der nächste Blutspendetermin in Bitburg ist am Mittwoch, 9. September, 16.30 bis 20.30 Uhr, im Europäischen Berufsbildungswerk in der Henri-Dunant-Straße 1.

Die Corona-Pandemie hat das Blutspendewesen nachhaltig verändert: Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspenderlokal derzeit nicht betreten.

Blutspender werden gebeten, einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen.

Blutspender werden nicht auf Corona getestet. Des Weiteren dürfen keine Menschen Blut spenden, die sich zwei Wochen vor dem Termin außerhalb der EU aufgehalten haben, auch wenn es sich dabei nicht um ein Risikogebiet handelt.

Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt es zum Abschluss einen Lunch-to-go mit einem kleinen Imbiss.