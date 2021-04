Soziales : Blutspendetermin verlängert

Bleialf (red) Der Blutspendetermin in Bleialf am Freitag, 23. April, beginnt eine halbe Stunde früher. Grund für diese Verlängerung sind die hohen Blutspenderzahlen. Nun können sich Blutspender bereits ab 17 Uhr in der Realschule plus, Im Brühl 3, anmelden.

