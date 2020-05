Soziales : Blut spenden in der Eifel

Dirk Faber und Mathilde Bahr von der Ortsgruppe Bollendorf des DRK Südeifel hoffen, dass trotz einiger Einschränkungen, viele Spender auch von den umliegenden Ortschaften zu den Terminen in Bollendorf und Irrel erscheinen werden. Foto: tv/Mathilde Bahr

Bollendorf/BleiAlf/Irrel (red) Blutspendetermine sind am Donnerstag 7. Mai, in der Turnhalle der Grundschule Bollendorf und am Freitag 8. Mai, in der Gemeindehalle Irrel (Neue Mitte), jeweils von 18 bis 21 Uhr.



Zudem findet am Freitag 15. Mai, von 17.30 bis 20.30 Uhr ein Termin in der Realschule plus in Bleialf statt. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es einige Änderungen im Ablauf und Einschränkungen, was die Zulassung zur Blutspende angeht. Mitgebracht werden muss ein Personalausweis, ein Kugelschreiber sowie eine Mund/Nasenmaske.

So sieht die Turnhalle Bollendorf aus, wenn Blut gespendet wird. Foto: tv/Mathilde Bahr