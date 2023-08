20 Jahre Host Nation Council Innenminister Ebling: Wittlicher Tat ist keine Gefahr für die deutsch-amerikanische Freundschaft

Beim offiziellen Empfang in der Gemeindehalle waren unter anderem Staatsminister Michael Ebling, Generalkonsul Norman Thatcher Scharp und Colonel Kevin M. Crofton als Gäste anwesend. Staatsminister Ebling ist in seiner Ansprache auch auf die blutige Tat eingegangen. Er sagte, die Tat in Wittlich könne zu der Frage führen, ob es eine Belastung für die deutsch-amerikanische Freundschaft werden könnte. Nach seiner Meinung wird das nicht passieren. Allerdings bleibe der Tod des 28-Jährigen nach mehreren Messerstichen eine schreckliche Tat.