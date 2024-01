Kalk für den Wald Imposantes Schauspiel an der Kyll: Welche Flächen aus der Luft berieselt werden

„Der ausgebrachte Kalk ist für die Gesundheit von Menschen, Tiere und Pflanzen unbedenklich. Um jedoch Verschmutzungen an Kleidung oder parkenden Autos sowie Störungen des Walderlebnisses zu vermeiden, werden alle erholungssuchenden Waldbesucher gebeten, an den Flugtagen während der Ausbringungszeiten das Waldgebiet möglichst zu meiden“, so die Empfehlung der Forstamtsleitung. Sollte die Witterung es zulassen, sollen die Kalkflüge in der letzten Januarwoche aufgenommen werden.