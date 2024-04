100 Quadratmeter für 640 Euro Mehr als 100 neue Wohnungen: Wo in Bitburg gebaut wird

Mit den fünf derzeit geplanten oder begonnenen Mehrfamilienhäusern ist in Bitburg noch nicht Schluss. Die Boehme Wohnungsbaugesellschaft mit Sitz in Ferschweiler hat noch mehr vor in Bitburg und Umgebung. „Wohnraum wird dringend benötigt“, sagt Geschäftsführer Elias Böhme. „Der Bereich bezahlbarer Wohnraum ist in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben. Deswegen entwickeln wir jetzt in Bitburg ein größeres Angebot.“ Das Unternehmen baut in der Prälat-Benz-Straße, in der Kölner Straße, in der Saarstraße, der Diekircher Straße und der Mötscher Straße. Schauen wir uns die einzelnen Projekte an: