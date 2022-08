Nachfolger gefunden : Nach 29 Jahren - Boutique „Mona Lisa“ in Bollendorf hat eine neue Besitzerin

Kathrin Hauer hat die Boutique "Mona Lisa" in Bollendorf von Hildegard Graf übernommen: ein positives Beispiel für eine gelungene Geschäftsübergabe. Foto: Höser Rudolf

Bollendorf In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen viele Betriebsinhaber keine geeigneten Geschäftsnachfolger finden, gibt es auch positive Beispiele. Dafür steht die kleine, aber feine Boutique „Mona Lisa“ in Bollendorf.