In Bollendorf haben Karnevalsfreunde, Grundschüler und Kindergartenkinder die Uferallee am Sauerstaden mit alten Fotos, bunten Kostümen, selbstgebastelten Masken (für die Augen, nicht für Nase und Mund) sowie gemalten Bildern karnevalistisch verschönt. Passanten können hier entlang flanieren und ganz coronakonform ein wenig in Fastnachtsstimmung kommen.