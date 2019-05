Wahlen : Bollendorfs erste Ortschefin heißt Silvia Hauer

Bollendorf CDU-Kandidatin gewinnt die Bürgermeisterwahl mit xxxx Prozent der Stimmen.

(ma) Es hätte aber auch alle kommunalpolitischen Beobachter überrascht, wenn Silvia Hauer das Rennen um den Ortsbürgermeisterposten in Bollendorf nicht für sich entschieden hätte. Die 52-Jährige ist seit eineinhalb Jahren Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, gebürtige Bollendorferin mit hohem Bekanntheitsgrad, sie ist gut vernetzt und war auch eine der Triebfedern bei der erfolgreichen Aktion im Ort „Aktiv für Bollendorf“. Dass sie aber nun doch ein so knappes Ergebnis einfahren würde, das war wiederum eine ebenso große Überraschung. Mit 52,2 Prozent landete sie nur knapp vor dem SPD-Kandidaten Paul Meyers. Bei den Hausbesuchen vor der Wahl hatte Hauer sich viele Dinge notiert, die den Bollendorfern auf den Nägeln brennen. „Da ist viel zu tun“, sagt sie. Da sie in Teilzeit arbeitet, glaubt sie – auch mit Hilfe von Unterstützern – ihr Ziel, etwas im Dorf zu bewegen, gut umsetzen zu können. Ihr Gegenkandidat Paul Meyers, 63 Jahre, Rentner und gebürtiger Luxemburger, lebt seit zwölf Jahren in Bollendorf und ist in einigen Vereinen aktiv. Durch seine Kandidatur hat er den Bollendorfer Wählern eine Wahlmöglichkeit gegeben, und er konnte mit seinen 47,8 Prozent mehr als einen Achtungserfolg erzielen.