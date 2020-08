Technologie : Kein schnelles Internet für Weilerbach

Bollendorf-Weilerbach Bei der Sanierung der Straßen im Bollendorfer Ortsteil Weilerbach sollten auch Leerrohre für Breitbandkabel verlegt werden. Trotz Förderzusage wird daraus wird nichts. Grund dafür ist ein verzögerter Beginn der Rohrverlegung und steigende Kosten.

Denn in dem Ortsteil, in dem sie leben, werden derzeit die Straßen neu gemacht. Und ursprünglich gab es auch eine Planung, dies zu nutzen, um auch Lehrrohre, die später ohne großen Aufwand die Verlegung von Breitbandkabel möglich machen, in Weilerbach zu verlegen. 75 Häuser stehen nach Aussage von Herta-Eva Heidemann in dem Ortsteil. Und sie sieht eine Verlegung des Kabels als Investition in die Zukunft. „Wir selbst werden am wenigsten Nutznießer“, sagt sie, denn sie und ihr Mann haben die 70 Jahre schon überschritten.