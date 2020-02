Neue Ideen für ein Bollendorfer Gemeindehaus : Altes Schwimmbad könnte umfunktioniert werden

Bollendorf Bollendorf hat bisher keinen Treffpunkt für die Gemeinde. Das soll sich nach Willen des Rats ändern. Dafür soll das Schwimmbadgebäude umgestaltet werden.

Uwe Mayer, zweiter Beigeordneter, erklärt das geplante Konzept. „Das Haus könnte besser genutzt werden“, sagt er. Und vor allem sind er und Ortsbürgermeisterin Silvia Hauer sowie die erste Beigeordnete Agathe Hunewald überzeugt, dass Bollendorf dringend ein Bürgerhaus benötigt. „Wir haben so viele Vereine“, sagt Mayer. Die Sportvereine könnten beispielsweise nicht immer so trainieren, wie es notwendig ist. Gerade jetzt zur Karnevalszeit würde der Karnevalsverein die Halle brauchen.

Das Schwimmbad dagegen werde ohnehin nur wenige Monate im Sommer genutzt. Und dafür seien die Räumlichkeiten überdimensioniert, findet auch Agathe Hunewald. Zwischen 500 und 1000 Besucher hatte man im vergangenen Jahr an Spitzentagen gezählt. Bei weitem nicht so viele, dass der große Raum mit sehr vielen Spinden und die große Anzahl an Umkleidekabinen ausgelastet wären. Die könnten, so Agathe Hunewald auch im Untergeschoss untergebracht werden, dort wo früher das Einschwimmbecken war. Und so würde der obere Raum frei, um dort einen Saal für die Bürger einzurichten.