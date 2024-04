Blindgänger „Das machen die doch jeden Tag“ – So haben die evakuierten Bitburger die Bombenentschärfung erlebt

Um 11 Uhr müssen alle Einwohner, die im 300-Meter-Radius um die bei Bauarbeiten an der Grundschule Bitburg-Süd aufgefundene 125-Kilo-Weltkriegsbombe wohnen, ihre Wohnungen verlassen haben. Schätzungen zufolge sind davon rund 1000 Menschen betroffen, doch in der Stadthalle kommt lediglich ein Bruchteil davon an: Genau 38 Bitburgerinnen und Bitburger nehmen das Angebot der Stadt und des Deutschen Roten Kreuzes an und harren im Foyer des Gebäudes aus, bis die Fliegerbombe entschärft ist und sie wieder nach Hause gehen können.