Kostenpflichtiger Inhalt: Bonpflicht : Kein Kunde in der Eifel will einen Bon fürs Brötchen

Selbst beim Kauf eines einzelnen Brötchens muss ein Kassenbon gedruckt werden. Das stößt auf Unverständnis bei vielen Bäckern in der Eifel. Foto: Marius Kretschmer

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Seit dem 1. Januar gilt die Pflicht, jedem Kunden eine Quittung zu geben. Die Gewerbetreibende in der Eifel ärgern sich über die Neuerung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marius Kretschmer, Maria Adrian, Stefanie Glandien Volontär

Seit ein paar Tagen gilt sie nun, die Pflicht, einen Kassenbon zu drucken. Die Gewerbetreibenden in der Eifel sind sich bereits einig: Die Bonpflicht ist unsinnig, teuer und umweltschädlich.

Vor allem unbeliebt ist die Neuerung dort, wo die Umsätze oft klein sind und Kunden meist keine Belege wollen, zum Beispiel in Bäckereien und Kneipen. Bei dem passenden Kassensystem fängt es an. „Ich muss nun eine elektronische Kasse anschaffen für viel Geld. Das kann ich mir momentan nur schwer leisten“, moniert ein Gastwirt einer kleinen Kneipe in Bitburg.

Info Drei Fragen an... ... Dirk Kleis, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (MEHR): Wie stehen die Betriebe zur neuen Kassenbonpflicht? Kleis: „Für unsere Betriebe stellt diese Regelung eine weitere zusätzliche Belastung dar. Damit sind sowohl organisatorischer Aufwand aber auch direkte Kosten verbunden. Wir fragen uns zunehmend, wann endlich mal anstelle stets neuer bürokratischer Belastungen auch mal Entlastungen erfolgen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung zu Arbeitssicherheit und Gender.“ Was halten Sie persönlich davon? Kleis: „Ich persönlich halte gar nichts davon! Wenn elektronische Kassen eingesetzt werden, müssen sie manipulationssicher sein. Ob dann ein Bon hinten rauskommt oder nicht ist nach meiner Auffassung für die Kontrolle und Erfassung der Geschäftsvorfälle unerheblich. Meiner Meinung nach werden hier pauschal alle Betriebe unter Generalverdacht gestellt! Ich fordere die Politik dringend auf, die im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen auch zuzulassen und bei geringen Beträgen (wie im Bäckerhandwerk üblich) auf die Bons zu verzichten.“ Welche Handwerker sind am stärksten betroffen? Kleis: „Am stärksten betroffen sind Betriebe mit häufigen Kassenvorfällen, die meist nur einen geringen Umfang haben. Das sind vor allem Bäckereien. Wenn also jemand zwei einfache Brötchen für 60 Cent erwirbt, muss ein Bon ausgedruckt werden. Erste Erfahrungen in den Bäckereien zeigen, dass kaum ein Kunde den Bon trotz Aufforderung mitnimmt. Wir produzieren erheblichen Sondermüll.“

Auch Bäckermeister Hans-Josef Flesch ist ein entschiedener Gegner der Kassenbonpflicht. „Das ist eine teure Angelegenheit. Die Kassenrollen kosten viel Geld. Außerdem beschweren sich die Kunden über den vielen Müll. Wir haben einen extra Papierkorb in den Filialen, nur für die Bons, die keiner haben will. Die Politik schadet uns damit nur!“, beklagt er. Die Bäckerei Flesch aus Dudeldorf betreibt elf Bäckereifilialen in der Eifel, unter anderem in Oberweis, Mettendorf und Badem.

Wolfgang Roden, Geschäftsführer der Landbäckerei Roden aus Gerolstein bezeichnet die Neuerung vor allem als geschäftsschädigend: „Die Kunden reagieren äußerst sauer. Eine Verkäuferin hatte mir erzählt, dass manche Stammkunden in die Filiale kommen und sagen ‚Gib mir bloß den Bon nicht mit‘. Ich war gerade in Prüm und Hillesheim unterwegs und hab nachgefragt. Noch kein einziger Kunde wollte einen Bon fürs Brötchen haben.“

Die Kunden, die Essen für den Mittagstisch in der Arbeit kauften, würden zum Abrechnen sowieso schon eine Quittung holen. „So wird viel unnötig viel Müll produziert, statt einer Thermorolle brauchen wir jetzt sieben oder acht. Die Zettel kann man weder verbrennen noch schreddern. Die sind ja wie Sondermüll“, moniert er. Filialen der Bäckerei Roden gibt es an 18 Standorten in den beiden Eifelkreisen und im Nachbarkreis Bernkastel-Wittlich.

Josef Utters, Inhaber der Bäckerei Johann Utters und Sohn in Dockweiler sieht keinen Sinn in der Bonpflicht: „Vor zwei Jahren hab ich für 24 000 Euro neue Kassen mit Online-Anbindung gekauft, die alles speichern. Das Finanzamt kann über Jahre zurückverfolgen, was eingenommen wurde. Im Normalfall wollen die Kunden keinen Bon. Jetzt muss ich ihn aber ausdrucken. Es gibt Kunden, die kommen täglich zwei Brötchen kaufen und das seit Jahren. Die bekommen jetzt jeden Tag einen Bon ausgedruckt. Ich kann damit leben, aber es ist irrwitzig.“

Für manche Metzger bleibt die Neuerung ohne Konsequenzen. Andreas Müller, Geschäftsführer des Metzgereibetriebs Peter Müller aus Gerolstein, erklärt: „Ich kann die Bäcker wirklich verstehen, aber bei uns ist das eigentlich kein Thema. Denn wenn jemand bei uns einkaufen kommt, dann zahlt er meistens um die 10 Euro. An die Tüte kommt dann schon lange einfach der Bon mit dazu, damit der Kunde sehen kann, wie viel er wofür bezahlt hat.“ Die Metzgerei Müller betreibt Filialen in Bitburg, Gerolstein, Hillesheim und Müllenborn sowie ein Verkaufsmobil.

Gaby Hesslein, Mitinhaberin der Metzgerei Zerfaß in Daun stimmt Müller zu: „Wir geben schon immer einen Bon aus, damit soll ja Steuerbetrug vermieden werden. Es ist aber schon aufwendig, wenn man für ein belegtes Brötchen oder eine einzelne Frikadelle einen Bon ausdrucken muss.“

Stefan Tix, Chef der Fleischerei Tix in Prüm äußert sich ebenfalls kritisch: „Ich finde die neue Bonpflicht bescheiden. Das ist unnötig rausgeworfenes Geld. Die Erfahrung zeigt, dass die Bons in der Regel liegen bleiben. Es ergibt also keinen Sinn, diese auszudrucken“, sagt er. Fürs Finanzamt müsse sowieso bis zum 1. Januar 2020 ein neues, nicht manipulierbares Kassensystem eingeführt werden. „Wozu also das Ganze?“, fragt der Metzgermeister.