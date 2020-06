Hilfe im Forst : Borkenkäfer-Bekämpfung:  Soldaten der Bundeswehr  helfen im Eifeler Wald (Fotos/Video)

Idenheim Soldaten der Bundeswehr arbeiten derzeit in den Wäldern im Bereich des Forstamtes Bitburg, um bei der Bekämpfung des Borkenkäfers zu helfen.

(rh) Jürgen Weis, Leiter der Dienststelle: „Die Soldaten unterstützen uns in drei Haupteinsatzfeldern: Bei der Hand-Entrindung von mit Borkenkäfern befallenen Nadelhölzern, beim Borkenkäfer-Monitoring und bei der Wiederbewaldung der Schadflächen.“ Am Freitagmorgen besuchte Umweltministerin Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen) die Soldaten in einem Waldstück bei Idenheim.