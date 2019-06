VORTRAG : Botschafter spricht im Trifolion

Neujahrsgespräch im Ratssaal der Verbandsgemeinde. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Echternach (red) Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Luxemburg, Dr. Heinrich Kreft, ist am Mittwoch, 19. Juni, um 20 Uhr zu Gast im Trifolion Echternach. In der Gesprächs- und Diskussionsreihe Horizonte, die in diesem Jahr unter dem Titel „Freiheit“ steht, spricht er über „Ohne Religionsfreiheit keinen Frieden“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Heinrich Kreft setzt sich stark für die Religionsfreiheit als Garant und Indiz für Freiheit ein. Im Rahmen der Münchener Sicherheitskonferenz moderierte er in den vergangenen drei Jahren jeweils ein Panel zur Lage religiöser Minderheiten und zur Bedeutung der Religionsfreiheit im Nahen Osten und beschäftigte sich immer wieder mit der Religions- und Weltanschauungsfreiheit in verschiedenen Ländern und Kulturen. Das Publikum ist eingeladen, mitzudiskutieren.