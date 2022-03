Brand : Feuer in Bitburg: Mussten Katzen sterben, weil ein tierärztlicher Rettungsdienst in der Eifel fehlt?

Eine der Katzen von Corinne Mamer-Wald aus Bitburg-Masholder. Foto: TV/Corinne Mamer-Wald

Bitburg-Masholder Bei einem Brand in Bitburg sind drei Katzen gestorben, ein Kater kämpfte lange um sein Leben. Die Halterin betreibt im Haus ehrenamtlich eine Auffangstation – und kritisiert, dass es in der Eifel an einem funktionierenden tierärztlichen Notdienst mangelt.