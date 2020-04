Feuer : Wäschereibrand – Polizei ermittelt

Foto: Fritz-Peter Linden

Malbergweich/Wittlich (mcr) Die Kriminalinspektion Wittlich ermittelt im Fall des Großbrandes auf dem Gelände einer Wäscherei in Malbergweich. Bei dem Brand in einem Nebengebäude des Betriebs in der Nacht von Freitag auf Samstag kamen zwei Menschen ums Leben, acht weitere wurden verletzt (der TV berichtete).