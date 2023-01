Großeinsatz : Feuer in Neuerburg: Sohn des Hausbesitzers kommt ums Leben

Foto: TV/Agentur Siko 66 Bilder Feuerwehr löscht Wohnhaus-Brand in Neuerburg

Update Neuerburg Bei einem Brand am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. Ein Nachbarhaus musste evakuiert werden. Was am Sonntag bekannt ist.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Neuerburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm gerufen: In der Poststraße war gegen 4.15 Uhr ein Feuer in einem Haus ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete zwei Personen aus dem brennenden Haus. „Beide Personen waren zum Glück recht schnell zu finden“, berichtet Christian Hammes, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Südeifel. Er war an diesem Morgen auch Einsatzleiter. Eine der Personen war jedoch so schwer verletzt, dass sie nach der Einlieferung ins Krankenhaus verstarb.

Nach Mitteilung der Polizei bemerkte der 72 Jahre alte Eigentümer des Hauses das Feuer. Er sei nur leicht verletzt gewesen und im Krankenhaus behandelt worden. Trotz intensiver medizinischer Versorgung durch die Rettungskräfte und des Krankenhauspersonals sei es aber nicht gelungen, das Leben des 42 Jahre alten Sohns zu retten. Er verstarb im Krankenhaus.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden außerdem 18 Personen aus dem Nachbargebäude, einem ehemaligen Hotel, gerettet. „Wir konnten am Anfang nicht 100% ausschließen, dass das Feuer überspringt“, erklärt Wehrleiter Hammes. Bei den Geretteten handelte es sich zu einem Großteil um ukrainische Flüchtlinge, darunter einige Kinder. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut, von ihnen war zum Glück niemand verletzt worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie wieder in ihre Unterkunft zurückkehren.

Brand in Neuerburg: Zwei Feuerwehrleute verletzt

Bis etwa 10 Uhr dauerte der Feuerwehreinsatz, bei dem auch eine Drehleiter eingesetzt wurde. „Die Löscharbeiten waren komplizierter, weil das Haus älterer Bauweise ist und es daher eine hohe Brandlast in Form von Holzdecken oder ähnlichem gab“, erklärt Einsatzleiter Hammes. Bei dem Einsatz verletzten sich zwei Feuerwehrkräfte leicht. Ursache für das Feuer, das nach ersten Erkenntnissen im ersten Obergeschoss ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Auch die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag erneut ausgerückt, zur sogenannten Brandschau – um zu prüfen, ob wirklich nichts mehr brennt.