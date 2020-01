Unendliche Geschichte um Eifeler Tunnel : Deutsche Bahn ersetzt nach zehn Jahren Planung Holzzaun mit Stahlgittern

Auw an der Kyll Neun Jahre hat es gedauert und etliche Mitarbeiter beschäftigt: Nun ist es der Bahn wieder brandeilig mit dem Austausch der Trennwand im Kyller Tunnel. Happy End für eine unendliche Geschichte?

Das Echo einer Baumaschine hallt durch den Kyller Tunnel. An der Wand lehnen einige Stücke Gitterzaun, Sie sollen in den nächsten Tagen in der Unterführung festgeschraubt werden. Genau dort, wo jetzt noch eine Holzabsperrung steht, die angeblich brandgefährlich ist. Seit etwa 14 Tagen sind vier Männer in orangen Overalls damit beschäftigt, diesen Zaun ab- und einen neuen aufzubauen. Doch die skurrile Geschichte rund um die Trennwand im Kyller Tunnel läuft schon etwas länger. Als die vier Bahnmitarbeiter erfahren wie lange, wollen sie auch nicht mehr aufs Foto. Es ist ihnen etwas peinlich.