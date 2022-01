Ski&Rodeln : 30 Zentimeter Schnee: So ist das Wintersport-Wochenende am Schwarzen Mann gelaufen (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 67 Bilder Brandscheid: Wintersport-Fans kommen am Schwarzen Mann voll auf ihre Kosten

Brandscheid Die Höhenlagen der Eifel präsentieren sich derzeit gut gerüstet für Wintersport-Fans. Kälte und andauernder Schneefall haben den Schwarzen Mann am Wochenende in ein Wintersportgebiet mit besten Bedingungen für Abfahrt, Langlauf, Rodeln und Wandern verwandelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Agentur Siko

Rund 700 Meter sind Steilhang und etwa 800 Meter die zweite Piste lang, auf denen Skifahrer derzeit gen Talsohle gleiten können. Insgesamt beträgt das Wintersportgebiet rund 14 Hektar und bietet Rodlern eine 450 Meter lange Bahn sowie eine Kinderrodelbahn.

Endlich war es wieder soweit. Auf der Ski- und Rodelbahn am Scharzen Mann war am Sonntag Hochbetrieb angesagt. Viele Besucher von Nah und Fern wollten sich dort so richtig austoben. Mit Kind und Kegel ging es mit dem Schlitten oder den Skiern den steilen Berg hinab.

Rund 30 Zentimeter Schnee am Schwarzen Mann

Edgar Kausen vom Skiverleih im Wintersportzentrum "Schwarzer Mann" betreibt seid 38 Jahren den Verleih und er sagte, dass die letzten zwei Jahren nicht nur wenig Schnee da war, sondern auch dass Corona seinen Beitrag leistete, dass nichts los war. Nun freute er sich zusammen mit seiner Frau Marion, dass er die Wintersportbegeisterten wieder begrüßen durfte.

In der laufenden Woche werden auch wieder die Lifte geöffnet. Mit so viel Schnee hatte Edgar Kausen schon nicht mehr gerechnet. "Gestern waren es zwanzig Zentimeter Schnee und heute kamen noch einmal etwa zehn dazu", so Kausen. In seinem Verleih können rund 300 Ski und 60 Schlitten inklusive, Schutzausrüstung wie Helm geliehen werden.