Feuerteufel unterwegs? „Ermittlungsverfahren beendet“ - Neue Erkenntnisse zur Brandserie in Bitburg

Dass im Sommer Wiesen und andere Flächen brennen, ist nicht ungewöhnlich – leider. Das erkennt auch Jürgen Larisch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Eifelkreis Bitburg-Prüm: „Das passiert in den trockenen Monaten immer wieder“, sagt er. Immer wieder ist jedoch in Sachen Häufigkeit ein relativer Begriff – vor allem, wenn man auf den Sommer 2022 blickt. Denn da brannte es alleine in Bitburg innerhalb von drei Wochen neunmal im Industrie- und Gewerbegebiet „Auf Merlick“ und dem Gelände des Flugplatzes. Eine normale Häufung? Fraglich.