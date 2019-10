Polizei fahndet weiter nach dem Feuerteufel : Brandserie in der Eifel: Heiße Taten, kalte Spur

Info

In Deutschland kommt es laut Polizei jährlich zu rund 20 000 Fällen von Brandstiftung. Die Taten reichen vom Kokeln an einer Mülltonne bis hin zum Anzünden eines Mehrfamilienhauses.

Das Täterspektrum ist weit. Menschen legen Brände, weil sie sich an jemandem rächen wollen, woder Spaß an der Zerstörung haben. Weil sie Versicherungsbetrug begehen wollen, oder als Feuerwehrmann selbst zur Rettung eilen wollen. Es gibt aber auch Täter mit psychischen Veranlagungen, die zum Brandbeschleuniger greifen. Psychosen können Menschen zu solchen Taten bringen, oder die Lust an Hitze, Rauch und Flammen. Letztere Kategorie von Brandstiftern, die einen krankhaften Trieb zum Zündeln haben, nennt die Kriminologie Pyromanen. Auch in der Region kam es in den vergangenen Jahren zu Brandstiftungen. So zündete ein 43-Jähriger im März 2019 ein Haus in Karthaus an. Der Grund war wohl ein Beziehungsstreit. Im Oktober 2018 kam es auch in Pluwig zu einem Feuer in einem Wohngebäude, weil ein Mann sein Sofa in Brand steckte. Aber auch in der Eifel gab es solche Vorfälle: Behörden vermuten auch hinter einem Feuer in der Kölner Straße in Hillesheim Brandstiftung. Im August stand hier ein städtisches Haus in Flammen. Im Juli hat es außerdem in Bitburg gebrannt. Jemand hatte einen Müllcontainer angezündet – das Feuer griff aber auf ein Casino über.