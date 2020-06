Staatsanwaltschaft will erst Beweise auswerten : Brandserie Speicher: Verdächtige nicht angeklagt

Staatsanwaltschaft will erst Beweise auswerten

Brandstifter mit Faible für Heuballen: Tausende Euro gehen in Beilingen in Flammen auf. Foto: TV/Arnold Faber

Speicher Die Staatsanwaltschaft Trier hat noch immer keine Anklage gegen die zwei Verdächtigen für die Brandserie rund um Speicher erhoben. Es sind inzwischen vier Monate vergangen, seit die Kriminalpolizei Wittlich und die Polizei Bitburg die zwei Beschuldigten ermittelt und verhört haben.

Im August 2019 hatte eine seltsame Brandserie die Bürger beunruhigt. Mutmaßlich angesteckt wurden etliche Heuballen in Speicher, Beilingen und Zemmer, ein Holzstapel in Dudeldorf und eine Lagerhalle am Stadtrand. Schadenswert, geschätzt: Mehrere Zehntausend Euro.