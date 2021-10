Kriminalität und Blaulicht : Kita-Bauwagen in Bitburg abgebrannt - Jugendliche im Verdacht

Foto: Tv/Fritz-Peter Linden

Bitburg Jugendliche haben am Wochenende im Waldstück auf Kolmeshöhe eine Party gefeiert. In derselben Nacht ging das sogenannte „Spielmobil“ der Kita Sankt Peter in Flammen auf. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen.