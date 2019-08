Festival : Brass-Festival in Mürlenbach

Brassfestival in Mürlenbach 5er Blech. Foto: Trierischer Volksfreund/Theresia Mölter-Kulick

Mürlenbach (red) Der Musikverein Mürlenbach veranstaltet am Samstag, 10. August, erstmals das „Eifel Brassfestival – So klingt Heimat“ Open-Air auf dem Gelände der mittelalterlichen Bertrada-Burg in Mürlenbach.

Los geht es um 10 Uhr.

Bei dem kleinen „Woodstock der Blasmusik“ in der Eifel treten Gruppen mit böhmischer Blasmusik bis hin zu Schlager- und Popmusik auf. Mit dabei: Fidele Polka-Freunde, Achtalblech, 5er Blech (Foto), BioBrass, Blechverrückt, EifelBrass, Allgäu Brass und Brasseroni.

Tagestickets kosten 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Tageskasse. Die Festivaltickets gibt es online auf der Festivalhomepage www.eifel-brassfestival.de sowie bei Musik Schäfer & Jutz, Bitburg, Telefon 06561/683474, Bäckerei Roden, Mürlenbach, Telefon 06594/9217990, TW Gerolsteiner Land, Gerolstein, Telefon 06591/133100.