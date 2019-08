Konzert : „Men in Blue“ im Bedagarten

Summerjazz 2019. Foto: TV/Jazz Initiative Eifel

Bitburg (red) Die Brassband des Polizeiorchesters gastiert am Mittwoch, 21. August, um 19.30 Uhr im Bedagarten. Die „Men in Blue“ spielen in der Besetzung einer New-Orleans-Marching-Band.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken