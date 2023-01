Stadtentwicklung : Der Weiße Riese ist von außen fast fertig: Wird bald das Bitburger-Logo über der Stadt prangen?

Foto: TV/Frank Auffenberg 12 Bilder Brauereiturm wird zu Bürogebäude

Bitburg Der Umbau des ehemaligen Lagerturms der Bitburger Brauerei dauert länger als geplant, kommt aber voran. Die alte Metallfassade ist abmontiert, in die massiven Betonwände wurden Fenster geschnitten und auch die neue, teils weiße Glasverkleidung ist angebracht.

Mit seiner Höhe von fast 45 Metern überragt der ehemalige Lagerturm der Bitburger Brauerei nicht nur die Innenstadt zu seinen Füßen, sondern als höchstes Gebäude die gesamte Stadt. Der 1969 in Betrieb genommene Bau ist eine imposante Landmarke, die schon aus Kilometern Entfernung zu erkennen ist – allerdings hat sich das Gesicht des Turmes, der durchaus das Potenzial zum heimlichen Wahrzeichen der Stadt hat, seit dem Herbst 2018 erheblich verändert.

Die Braugruppe lässt das alte Lager seitdem zu einem modernen Bürohochhaus umbauen (der TV berichtete). Die Arbeiten liegen zwar schon lange nicht mehr im selbst gesetzten Zeitplan, doch das Ziel zeichnet sich langsam ab. Geschäftsführer Jan Niewodniczanski ging bei der Vorstellung des Projekts im Frühjahr 2018 zwar noch davon aus, dass die ersten Büros Ende 2019 bezogen werden könnten.

Info 50 Jahre Bitburgs höchste Landmarke 1966 begann die Bitburger Brauerei mit dem Bau des neuen Tanksilo-Hochhauses. Das Gebäude wurde vom Bitburger Architekten Bert Emmerich geplant. Das Richtfest wurde 1968 gefeiert, 1969 war der Turm bereit zur Nutzung. Dort wurde bis Anfang 1998 das Bier zur Reifung gelagert. Später wurde die Produktion nach Bitburg-Süd verlegt. Auf dem Brauerei-Gelände Bitburg-Nord wurde schon 2003 der alte Schlot abgerissen. 2004 einigten sich Stadt, Land und Brauerei darauf, die alte Braustätte Nord umzugestalten. Der Turm sollte niedergelegt werden. 2006 wurde die alte Brauereimauer abgerissen, 2007 die alten, nicht genutzten Gebäude. Schließlich entstanden die Stadthalle und die Markenerlebniswelt für 22 Millionen Euro – davon trug die Brauerei zwölf Millionen Euro. Der ursprünglich geplante Abriss war, wie sich 2012 zeigte, für die vorgesehenen 500.000 Euro nicht realisierbar. Dies sollte schließlich der Startschuss für die Suche nach der nun entstehenden Alternative sein.

„Sowohl die Corona-Pandemie als natürlich auch die aktuelle Situation haben enormen Einfluss auf die Dauer und auch die Kosten unserer Sanierungsarbeiten am Turm gehabt“, teilt Angelika Thielen, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Bitburger Braugruppe mit. Wie alle öffentlichen und privaten Bauherren stehe auch die Baugruppe bei diesem Projekt aufgrund dieser externen Faktoren vor großen Herausforderungen.

Während der Anfangszeit der Pandemie waren zum Beispiel Teile der Photovoltaikanlagen nicht lieferbar – so verschob sich der Abschluss der offensichtlichsten Außenarbeiten deutlich. Mittlerweile konnten aber alle notwendigen Materialien geliefert und auch montiert werden. Nur ein schmaler Streifen zeigt noch den unverkleideten Beton, der am restlichen Gebäude mit den markanten weißen Glaselementen und teils mit Photovoltaikpanelen verkleidet wurde. Wer sich nicht mehr an das ursprüngliche Erscheinungsbild erinnert: Der Beton war bis zum Beginn des Umbaus auch schon verkleidet, und zwar mit Metall.

In den Beton des Bitburger Brauereiturms wurden Fenster geschnitten

Erst verschwand dieser Metallmantel, dann wurden riesige Löcher in die einst durchgehende Betonfassade geschnitten. Alleine um die einst geschlossene Fassade mit Fenstern auszustatten, wurden mehr als 250 Tonnen Beton aus dem Bau herausgeschlagen. Der nun noch sichtbare graue Streifen wird im fertigen Gebäude übrigens nicht mehr zu sehen sein. „An dem noch nicht verkleideten Fassadenstreifen bringen wir die für den Innenausbau verwendeten Materialien über einen Außenaufzug ein. Sobald der Außenaufzug nicht mehr benötigt wird, wird die Fassade geschlossen“, erklärt Thielen.

Momentan läuft also der technische Ausbau der Etagen. Die Elektrotechnik, der Komplex für Heizung, Klima und Lüftung sowie die Fußboden-Installation werden aktuell eingebaut. „Entstehen wird in unserem ehemaligen Lagerturm ein innovatives Bürokonzept, das modernsten Anforderungen – auch in ökologischer Hinsicht – gerecht wird“, sagt Thielen. So setze die Braugruppe beispielsweise in den sehr hellen und lichtgefluteten Büroräumen auf ein besonderes Klimakomfort-Modul, das die Bereiche Heizen, Kühlen und Luftdesinfektion komplett abdecke. „Ebenso wie für das Arbeiten wird es auch für die Pausen- und Erholungszeiten komfortable Räume geben“, merkt Thielen an.

Kommt das Bitburger-Logo auf den alten Brauereiturm?

„Die durch die Photovoltaik-Fassade erzeugte elektrische Energie wird ausschließlich zur Eigenversorgung des gesamten Gebäudes eingesetzt. Die leistungsstarken Photovoltaik-Elemente auf der Glasfassade der Süd- und Ostseite umfassen eine Fläche von rund 500 Quadratmetern“, berichtet die Kommunikationsleiterin. Geräte und Technik, die momentan auf dem Dach noch gut zu erkennen sind, werden demnächst hinter Glasverkleidungen verschwinden. Sie werden demnächst noch an dem Metallrahmen, der aktuell die untere Dachebene umgibt, befestigt.