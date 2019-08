Ist die Sperrstunde um 23 Uhr für die Außengastronomie am Bitburger Spittel zu lang? Darüber streiten sich Anwohner und Gastronomen. . Foto: TV/Markus Angel

BITBURG/TRIER Weil er sich durch den spätabendlichen Betrieb der Außengastronomie am Bitburger Spittel gestört fühlt, hat ein Anwohner geklagt. Vor dem Verwaltungsgericht Trier einigten sich gestern die Stadt, der Kläger und der Gastronomiebetreiber auf einen Vergleich.

„Ist es wirklich sinnvoll, weiter zu prozessieren?“ Diese Frage stellt der Vorsitzende Richter des Verwaltungsgerichts Christoph Klage direkt zu Beginn der Verhandlung. Vor ihm sitzen zwei Vertreter der Bitburger Stadtverwaltung, zwei Anwälte, einer der beiden Betreiber des Bitburger Brauhauses am Spittel sowie ein Anwohner des Spittels. Und letzterer ist derjenige, der diesen Prozess ins Laufen gebracht.

Grund ist der Lärm, der allabendlich von der Außengastronomie der Gaststätte ausgeht, und die damit verbundene Sperrstunde. Diese wurde seitens der Stadtverwaltung auf 23 Uhr festgelegt, was nach Auffassung des Klägers aber zu spät ist. Er hatte die Stadt darum gebeten, die Sperrstunde auf 22 Uhr zu legen, wozu die Verwaltung aber nicht bereit ist. Zudem kritisiert der Kläger, dass der festgesetzte Grenzwert, der gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz im betroffenen Bereich nachts bei 45 Dezibel liegt, nicht eingehalten werde.

Dass dieser Wert womöglich regelmäßig überschritten wird, stellt der Richter nicht in Frage, erklärt aber, dass in diesem Fall die Freizeitlärmrichtlinie anzuwenden sei. Und laut dieser liege der Grenzwert außerhalb der Sperrzeiten bei 55 Dezibel. „Eine Außengastronomie mit 45 Dezibel zu betreiben, ist sportlich“, findet Klage. Zudem, so der Richter, habe die Stadt bei der Festlegung der Sperrzeit durchaus einen gewissen Ermessenspielraum – auch wenn es im Bebauungsplan anders festgehalten worden sei.