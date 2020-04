Bitburg : Masken aus dem Brautmodengeschäft

Bitburg Schneiderinnen von Marryfair haben 360 Mund-Nase-Bedeckungen genäht und gespendet. Jetzt gibt es sie auf Bestellung.

(chb) Julia Steffen ist Inhaberin des Hochzeitshauses Marryfair in Bitburg und viel in der Welt unterwegs. Dabei hat sie schon vor Wochen gesehen, dass in einigen Ländern Mund-Nase-Bedeckungen Pflicht oder Empfehlung sind. Sie sagt: „Ich war mir sicher, dass es hier auch so kommen wird, dass mehr Menschen einen Behelfsmundschutz oder auch Facie genannt, tragen werden.“ Einen hat sie von einem Lieferanten bekommen und dann haben sie und ihre Schneiderinnen losgelegt. „Alte Menschen ohne Internet wollten wir gerne erreichen, damit sie sich und andere schützen können“, sagt Julia Steffen