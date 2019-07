Hobby : Tauschtag der Münzsammler

Gerolstein (red) Briefmarken und Münzsammler treffen sich zu einem Tauschtag am Sonntag, 4. August, von 10 bis12 Uhr im Café am Brunnenplatz in Gerolstein. Experten sind vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.

