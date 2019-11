Prüm : Brot backen für den Frieden

Schüler der Grundschule Waxweiler und der Astrid Lindgren Schule in Prüm haben vor etwa einem Monat ein etwas vorgezogenes „Bake Bread For Peace“ = „Brot backen für den Frieden“ Ereignis veranstaltet. Breezy Kelly, die Initiatorin der Initiative "Brot backen für den Frieden" war im März diesen Jahres zu Gast in der Grundschule Waxweiler und hat dort mit den Kindern an zwei aufeinander folgenden Tagen gebacken, gesungen und erzählt. Das hat bei dein Kindern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die Mutter eines der Waxweiler Schüler der Klasse 4a ist selbst Lehrerin an der Astrid Lindgren Schule in Prüm. Als sie von „Brot backen für den Frieden“ und dem „Internationalen Tag des Brot Backens für den Frieden“ am 24. Oktober hörte, beschloss sie kurzerhand, ihre eigene (ehemalige) Klasse mit deren neuem Lehrer und die Klasse ihres Sohnes zu sich nach Hause zum gemeinsamen Backen einzuladen. Am 24. Oktober hätten die beiden Klassen aus terminlichen Gründen nicht zusammenkommen können, aber am 26. September ging es. Frieden ist schließlich an jedem Tag willkommen. Die Kombination Wandertag mit anschließendem Backen war ein voller Erfolg. Nach einer Wanderung von fünf Kilometern durch den Wald war das gemeinsame Backen von Nana Kelly‘s Scones und ihrem Indra Meal Pfannenbrot ein äußerst willkommenes Vergnügen und ein Ereignis, das keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird. Die Waxweiler Kinder erinnerten sich noch sehr gut an das Backen in der Schule mit Breezy Kelly. Weder Breezy‘s Rezepte noch ihre Lieder und Geschichten hatten sie vergessen und gaben sie gerne an die Kinder der Astrid Lindgren Schule weiter. Alles in allem ein rundum gelungenes Erlebnis! Foto: TV/Monika Nicolas-Schmitz