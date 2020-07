Es wird jetzt öfter eng am Bahnhof Philippsheim : Brücke gesperrt, Parken erschwert

Philippsheim Die Sanierung des Bauwerks am Bahnhof Philippsheim hat begonnen. Bis September kann daher nicht mehr direkt vor den Gleisen geparkt werden.

Solche Szenen sind wohl an jedem Bahnhof in der Republik zu beobachten. Dass es an den Stationen Gerenne gibt, liegt in der Natur der Sache. Anfahrtszeit falsch berechnet, doch noch was zu Hause vergessen, Stau auf der Autobahn, und warum macht der Ticket-Automat nicht „hinne“? Es gibt viele Gründe, warum die Uhrzeiger gerade an den Schienen schneller zu rotieren scheinen als sonst wo.