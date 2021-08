Verkehr : Brückensanierung in Waxweiler behindert Verkehr

Waxweiler/Gerolstein (red) Wegen Sanierungsarbeiten an der Brücke in Waxweiler kommt es im Zuge der Landesstraße 12 in der Ortsmitte vom 16. August bis voraussichtlich zum 12. November zu Behinderungen für den Verkehr.

Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein (LBM) mit. Während der Arbeiten wird eine Vollsperrung der Brücke im Zuge der L 12 eingerichtet. Eine Umleitungsstrecke für den Verkehr wird ab Waxweiler über die K 137 in Richtung Lauperath – L 9 – B 410 – Lichtenborn – B 410 – Lünebach und die L 12 bis nach Waxweiler, und umgekehrt, eingerichtet.