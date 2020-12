Ehrenamt gewürdigt : Brückenpreis für den Verein Kinderlachen Eifel

Foto: Martin Recktenwald

Wolsfeld/Mainz (red) Der Verein Kinderlachen Eifel mit Sitz in Wolsfeld hat den Brückenpreis 2020 des Landes Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Inklusion“ bekommen. Der Preis, der unter dem Motto „Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Zivilgesellschaft und Kommunen in Rheinland-Pfalz“ steht, würdigt Projekte, Initiativen, Vereine sowie Bürger, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement den Dialog zwischen Menschen fördern.

Das Preisgeld beträgt 1000 Euro.