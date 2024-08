In der Industriestraße Kaufmann rettet Imbiss: So läuft’s in der neuen „BrutzlBud“ in Bitburg

Das Erste, was an diesem Tag über die Theke der Imbissbude geht, ist eine Currywurst. Eckhard Biehl hat’s gewusst. Der neue Betreiber der „BrutzlBud“ in Bitburg kennt seine Kunden und Kundinnen langsam – auch wenn er den Imbiss erst vor fünf Wochen übernommen hat. „Die Leute essen zu 80 Prozent Currywurst“, sagt er. Das regelmäßige Surren der Wurst-Schneidemaschine am restlichen Vormittag sollte ihm recht geben.