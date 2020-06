Geschichte : Ein neues Werk über den alten Abt

Altrip/Prüm Wolfgang Schneider aus Altrip hat eine Schrift über Regino von Prüm verfasst.

Reginostraße, Reginozentrum, Reginokindergarten: Neben Prüm ist wahrscheinlich Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Ort, in dem so vieles nach dem ehemaligen Abt (892 bis 899, dann ging er, nicht ganz im Frieden, nach Sankt Maximin in Trier) benannt ist. Das ist aber zu erwarten: Denn Regino wurde dort um das Jahr 840 geboren.