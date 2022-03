Literatur : Die wahre Geschichte einer mutigen Frau, die von Wien in den Nahen Osten ging

Nideggen „Zweimal Orient und zurück“ heißt das neue Buch von Günter Hochgürtel. Der Sänger der Band Wibbelstetz erzählt darin nach Tatsachen die Geschichte einer Krankenschwester, die in Ägypten und dem Gazastreifen auf mächtige Politiker und Militärs traf.

Rosina Sedlacek, eine junge Frau aus der Wiener Vorstadt, lässt Anfang der 1950er Jahre ihre beiden Kinder bei Mann und Schwiegermutter zurück, um in einem Krankenhaus in Kairo zu arbeiten. In Ägypten steigt sie rasch zur Direktorin des Hospitals auf. Sie wechselt wenig später in eine Klinik nach Gaza, wo sie einen verwitweten Richter heiratet. Kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter stirbt er. Danach begibt sich Rosina mit ihren Kindern auf eine abenteuerliche Reise von Palästina quer durch Europa nach Berlin und wieder zurück in den Orient, wo sie ein neues Glück findet.

So kann man den Inhalt von „Zweimal Orient und zurück“ knapp zusammenfassen. Die Titelheldin ist eine mutige, rastlose Frau, die sich über alle Konventionen hinwegsetzt und ihren Kindern einiges zumutet, als sie beispielsweise mit dem Fahrrad von Hannover zurück in den Orient will. Eine Frau, die mit dem späteren ägyptischen Präsidenten Anwar el Sadat in den Bars in Kairo feuchtfröhliche Feste feierte, wie Fotos belegen. Im Gaza-Konflikt ging sie als Rot-Kreuz-Vertreterin zu den israelischen Militärs, um diese mit Erfolg dazu aufzufordern, ägyptische Kriegs­gefangene besser zu behandeln. Eine Frau, die ohne Sprach­kenntnisse und höhere Schulbildung in einem fremden Land Kontakte bis in die höchsten politischen Kreise knüpft, um wenig später in der DDR und in einem Berliner Obdachlosen­heim zu landen. Eine Frau, die sich auch in ausweglosen Situationen nicht kleinkriegen lässt.