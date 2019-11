Literatur : Buchausstellung in Messerich

Messerich (red) Die Katholische öffentliche Bücherei in Messerich veranstaltet am Samstag, 16. November, von 15 bis 18 Uhr, und Sonntag, 17. November, von 10 bis 18 Uhr eine Buchausstellung im Gemeindehaus in Messerich.

