Kultur : Buchautorin Nick in Badem

Foto: Robert Recker

Badem Désirée Nick stellt am Freitag, 13. September, 20 Uhr, im Bürgerhaus in Badem ihr Buch „Säger und Rammler und andere Begegnungen mit der Männerwelt“ vor. Mit ihm wagt sich die Bestseller-Autorin in Männer-Domänen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Denn der wahre Dschungel des Lebens sei da, wo Männer noch Männer sein dürfen: zum Beispiel in Baumärkten und Autohäusern, lauter Orte, wo sie sich überlegen fühlen, erst recht einer Blondine gegenüber. Doch Désirée Nick macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Charmant und bissig, kess und liebevoll setzt sich die Großstadtlady durch, auch in vermeintlichen Männer-Domänen. Denn auf viele Mannsbilder sei, so Nick, die moderne Frau nicht mehr angewiesen. Deshalb mag die Comedian aber nicht gleich ganz auf einen wahren Kerl im Leben verzichten. Die einzige Herausforderung: Sie muss sich gegen ihn behaupten.