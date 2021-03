Einzelhandel : Genossenschaft für Erhalt der Buchhandlung Eselsohr Bitburg gegründet

Die Angestellten der Buchhandlung Eselsohr in Bitburg bleiben dem Betrieb erhalten. Foto: TV/Dagmar Dettmer

BITBURG Die Gründung der Genossenschaft Buchhandlung Eselsohr Bitburg ist vollzogen Das ist eine wesentliche Voraussetzung für den Fortbestand des Geschäfts.

Wann genau es den Gründer der Buchhandlung Karl Schilz von Kyllburg nach Bitburg verschlagen hat, ist nicht bekannt. Laut Recherchen des Bitburger Stadtarchivars Peter Neu muss die mit dem Umzug nach Bitburg verbundene Gründung einer Buchhandlung in der Innenstadt allerdings mit der Eröffnung der Höheren Landwirtschaftsschule in Bitburg zusammenhängen. Und die war an Ostern 1873.