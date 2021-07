Bitburger Buchpaten : Wer Bücher liebt, ärgert sich über Papier-Müll in der Lesevilla

Bücherfreunde: Annerose Grün, Inge Meier und Agnes Hackenberger entdecken auch selbst immer mal wieder was Neues in der Lesevilla. Nur lieblos hingeworfene Bücher (rechts) wollen sie dort nicht mehr sehen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Immer wieder müssen die Bitburger Buchpaten kiloweise Altpapier vom Petersplatz schleppen. Das finden die sonst so fröhlichen Damen traurig.

(de) Die Idee kommt an. Jede Menge Bücher zum Mitnehmen, wiederbringen, weiterschenken und ausleihen stehen in der Lesevilla auf dem Bitburger Petersplatz bereit. Was vor fünf Jahren in einer alten Telefonzelle begann, wurde vor zwei Jahren in einen hochmodernen Bücherschrank versetzt, wo Leseratten ein breites Spektrum geboten wird – von diversen Romanen über Sachbücher bis zu Kinder- und Jugendbüchern.

Und dieses Angebot wird rege genutzt. Spätestens alle halbe Stunde sieht sich einer der Passanten in der Lesevilla um. „Das ist ein toller Service“, sagt ein Mann, der gerade mit einem Abenteuerroman von dannen zieht. Nicht so toll finden die Buchpaten, dass es offenbar ein Missverständnis gibt, was man in der Lesevilla abgeben kann und soll und was ins Altpapier gehört.

Schulbücher etwa oder zerfledderte Heftchen aus der Reihe „Reader Digest“, uralte Lexika oder auseinanderfallende Kochbücher und abgegriffene Zeitschriften. „Damit fängt doch hier keiner was an“, sagt Agnes Hackenberger, eine der Buchpatinnen, die sich um die Lesevilla kümmern. Manche Bürger, so der Eindruck der Damen, nutzen die zentral gelegene Lesevilla, um ihr Altpapier loszuwerden.

Für die Damen bedeutet das: jede Woche müssen sie die Lesevilla aufräumen, den Müll rausschaffen und die Regale wieder übersichtlich einsortieren. Und das heißt auch: „Wir schleppen hier Woche für Woche Kilos von Altpapier raus“, sagt Hackenberger. Das sei anstrengend und umständlich. Aber vor allem finden die Buchpaten es schade, dass die Lesevilla dadurch immer mal wieder weniger einladend aussieht.

„Das ist doch traurig“, sagt Annerose Grün, ebenfalls Buchpatin mit Leib und Seele. Inzwischen haben die Damen einen von Monat zu Monat wechselnden Dienst eingerichtet, so dass regelmäßig jemand am Petersplatz nach dem rechten sieht.

Die Bitte der Buchpaten: „Stellen Sie nur so viele Bücher ab, wie Sie auch mitnehmen.“ Und: Die Bücher sollten ordentlich ins Regel einsortiert werden. „Sonst findet doch keiner mehr was“, sagt Buchpatin Inge Meier. Sie hat gerade was für sich entdeckt: Udo Jürgens, „Der Mann mit dem Fagott“ und den Ratgeber „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“ von Allan und Barbara Pease. „Mal gucken, ob ich da noch was Neues erfahre“, sagt Meier und lacht.

Genau so stellen die drei Damen sich das vor: Was entdecken, auf das man sonst vielleicht nicht gekommen wäre. Nun hoffen sie, weniger aufräumen zu müssen und dafür mehr Zeit zum Lesen zu haben. Und für die vielen anderen Aktivitäten der Buchpaten, die unter anderem Büchertaschen für alle Babys in Bitburg zusammenstellen, schon mit Erstklässlern ein Buch gestaltet haben und die Lese-Rallyes organisieren, wo an ungewöhnlichen Orten vorgelesen wird.

„Wir wollen Menschen für die Welt der Bücher begeistern“, sagt Agnes Hackenberger. Rund 25 Buchpaten gibt es inzwischen. Weitere sind willkommen.

Agnes Hackenberger, Inge Meier, Annerose Grün an der Lesevilla Bitburg Foto: TV/Dagmar Dettmer